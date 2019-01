Parrainages invalides : « Ils n’ont qu’à rester sur le banc de touche » Macky Sall

Présidant la rencontre de la Coordination des maires du Sénégal pour sa réélection, le président de la République, Macky Sall, en a profité pour solder ses comptes avec l’opposition qui l’accuse d’avoir saboté les élections par le parrainage.

« Si on devait faire la balance, on n’allait pas continuer les élections. Il n’y a rien à faire. Wakhbi diekhna. Combat bi diekhna, l’opposition a raison de dire qu’elle n’ira pas à la présidentielle, car 530 maires représentent le Sénégal« , a martelé Macky Sall.

Selon lui, si c’était une démocratie représentative, les élections n’auraient pas lieu. « Si on avait donné aux experts la carte électorale pour qu’ils fassent les statistiques, l’opposition ne verrait rien du tout« , a soutenu le chef de l’État.

S’agissant du parrainage, Macky a lancé avec ironie : « Le parrainage a fait trop de choses. Et comme disait l’autre, c’est le boulevard des invalidés. Et il ne faut pas se fâcher contre le président, si on est recalé« , dit-il avant enchaîner: « Peut-être en 2024, si je ne suis plus là, ils pourront avoir une chance. Mais, pour le moment, ils n’ont qu’à rester sur le banc de touche. » Il a invité tous les candidats recalés à rejoindre la majorité présidentielle.