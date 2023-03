Interné à Suma Assistance (une clinique sise à la cité Keur Gorgui), Ousmane Sonko, malmené et gazé jeudi dernier par les forces de l’ordre quelques heures avant son procès, serait dans un état critique selon ses proches.

A l’instar de son avocat Ciré Clédor Ly, l’évacuation sanitaire à l’étranger du leader de Pastef est demandée. Placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire depuis 2021, le passeport de Ousmane Sonko est détenu par la justice. Face à la presse hier samedi, le bureau politique de Pastef a demandé la levée de cette interdiction et la restitution du passeport de Ousmane Sonko pour des raisons humanitaires. Partageant cette position du Bp de Pastef, Alioune Tine souligne que là-où on en est, « c’est une question de bon sens ».

« C’est pour des raisons humanitaires. Je pense que le président de la République doit mettre tous les moyens à la disposition de Ousmane Sonko qui est d’abord un citoyen sénégalais, un acteur politique arrivé 3e à la dernière élection présidentielle et puis c’est le principal leader de l’opposition sénégalaise. Il faut lui permettre d’aller se soigner pour mieux faire face d’ailleurs à la justice. En évacuant Sonko, on rassure tout le monde et on apaise », estime Alioune Tine qui a profité de la tribune que lui a offerte l’émission « Objection » ce dimanche sur les ondes de Sud Fm, pour lancer un appel au président de la République.

« Nous lui demandons solennellement de permettre à d’aller se faire soigner à l’étrangers parce qu’il a un droit fondamental à la santé », lance le défenseur des droits de l’homme qui estime que cela permettra de « créer les conditions d’un dialogue entre l’opposition et le pouvoir ».