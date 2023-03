Le régime semble décidé à brimer et à briser l’abnégation de Cheikh Oumar Diagne à défendre ses idées. Après une première arrestation pour “diffamation” suivie d’un emprisonnement pour “diffusion de fausses nouvelles”, voila une nouvelle épreuve sur le parcours de l(un des acteurs du mouvement le Peuple.

A en croire son avocat, Me Moussa Sarr, “après avoir été entendu par les enquêteurs, Cheikh Oumar Diagne s’est vu notifier 3 chef d’inculpation“: Il est poursuivi pour “appel à l’insurrection“, “appel à la violence contre les institutions” et “atteinte à la sûreté de l’Etat.” Avec ces chefs d’accusation, il y a peu de chance que le Secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité/ And Ci Deug échappe au mandat de dépot. Lors d’une conférence de presse tenue hier, il avait déclaré que “si les institutions ne marchent pas, le peuple doit prendre ses responsabilités face à Macky Sall.”

Et c’est un homme sous controle judiciaire qui vient de tenir ces propos aujourshui incriminés. Pour rappel, en compagnie de Abdou Karim Guèye plus connu sous le nom de Karim Xurum Xax, ils avaient recouvré la liberté le 8 janvier dernier, après cinq mois de détention pour avoir exigé une enquête sur les conditions de la mort de l’imam Alioune Badara Ndao décédé à la suite de son élargissement de prison -acquittement- pour des accustions de terrorisme. Libérés pour raisons humanitaires, les deux compagoins de route de l’imam Alioune Badara Ndao ont bénéficié d’une mesure de liberté provisoire. C’est celle liberté qui est compromise avec cette énième affaire.