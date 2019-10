Rentrée des classes 2019-2020 : Le CESE soulage certaines écoles à Kaolack

Une délégation du conseil économique social et environnemental dirigée par le conseiller spécial Moussa Fall était ce vendredi à Kaolack pour apporter un soutien financier aux écoles en difficultés de la commune afin de leur permettre de matérialiser le concept « Oubi tay, jang tay ».

Les établissements affectés par les eaux et visités par la délégation sont l’école Ibrahima Diouf, Parcelles Assainies, le lycée Valdiodio Ndiaye où un pan du mur de clôture s’est affaissé, l’école élémentaire de Gawane et celle de Ngane Saer.

Une somme de deux millions de francs CFA a été dégainée par la présidente du conseil économique social et environnemental (Cese) Mme Aminata Touré, par le biais de son conseiller spécial pour l’achat d’hydrocarbures et le paiement d’hydrocureur pour trouver une solution urgente à ce fléau. « Bien que l’entretien et l’embellissement des écoles soient des compétences qui ne dépendent pas nous. Nous mettons la main à la pâte pour soulager nos concitoyens en attendant que des solutions pérennes soient trouvées », a révélé Moussa Fall.

Très en verve, le patron de l’APRODEL a invité les autorités à rendre universel le concept » Oubi tay, jang tay », « le concept doit être valable pour tous les enfants du Sénégal, nous ne pouvons pas accepter que les enfants de Plateau commencent les études alors que ceux de Ngane ou Gawane attendent faute d’écoles inaccessibles à cause de l’eau ».