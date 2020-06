Rentrée Covid – 19 aujourd’hui – Ce que le virus a déjà « mangé » dans les écoles

Selon le secrétaires de l’Inspection de l’éducation et de la formation de Louga, Idrissa Bâ, « dans les écoles implantées sur la périphérie des villes à 40 km, le déficit en latrines scolaires ou l’inaccessibilité de toilettes, font que beaucoup d’élèves préfèrent se soulager dans la nature ».

L’Ief de Kédougou, Boubacar Barry reste inquiet. « La seule question qui nous tienne à cœur, c’est l’eau dans les écoles. Nous savons tous que Kédougou est ville qui a un problème d’eau ».

Et pour les cas de localités comme Foundiougne, l’eau n’y coule plus depuis presque quatre ans, s’inquiètent des enseignants.

