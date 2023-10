Remaniement du gouvernement : ces figures de proue qui quittent le gouvernement

A quatre mois de la présidentielle de 2024, le premier ministre, Amadou Ba, vient de composer sa nouvelle équipe de « mission et de combat ». Si plusieurs figures marquantes du camp de la majorité présidentielle font leur come-back dans l’attelage gouvernemental, tandis que d’autres figures de proue quittent le gouvernement.

C’est le cas de la désormais ex-ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr. À l’opposé du socialiste Sérigne Mbaye Thiam qui a battu le record de longévité au gouvernement en tenant la totalité du septennat et du quinquennat en cours, la présence au gouvernement de l’ex-directrice régionale d’Onu/Femmes aura été aussi rapide qu’un éclair (un an et quelques jours). L’ancienne cadre à la Société Financière Internationale (SFI) filiale du groupe Banque Mondiale (en Afrique du Sud, Burundi et Kenya), n’était pourtant pas en terrain méconnu à la tête du département de l’Économie.

Aïssatou Sophie Gladima était également en terrain bien connu au département du Pétrole et des Énergies avec ses trente années d’expérience professionnelle dans les domaines de la géologie, de l’hydraulique, de l’hydrochimie isotopique, de la recherche scientifique et de l’enseignement. Un atout précieux qui lui a permis de driver ce ministère pendant près de trois ans depuis le remaniement du 1er novembre 2020. Auparavant, le maire de Joal-Fadiouth a occupé les postes de Ministre des Télécommunications, des Postes et des technologies de l’Information et de la Communication, puis Ministre des Mines et de la Géologie.

Mamadou Talla, quant à lui, quitte le gouvernement avec certainement la satisfaction d’avoir géré plusieurs portefeuilles ministériels ces onze dernières années. Le natif de Sinthiou Bamambé a dirigé le département de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’artisanat (octobre 2012-avril 2019). Puis, l’éducation nationale d’avril 2019 en Septembre 2022, avant d’atterrir au ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires.