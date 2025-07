Religion: Mgr Augustin Simmel Ndiaye intronisé nouvel évêque de Saint-Louis

Mgr Augustin Simmel Ndiaye a été intronisé évêque du diocèse de Saint-Louis ce dimanche 13 juillet. La cérémonie s’est déroulée à la cathédrale de Saint-Louis, en présence de nombreuses personnalités religieuses, dont le Nonce apostolique et des membres de la conférence des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée Bissau. « C’est le cœur chargé de beaucoup d’émotions que je voudrais vous présenter à l’Autel du Seigneur », a déclaré le nouvel évêque, selon Sud Quotidien.

Intronisation à la Cathédrale

L’intronisation de Mgr Ndiaye marque une étape importante pour le diocèse, qui englobe les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Lors de la messe, le nouvel évêque a exprimé sa gratitude envers le comité d’organisation et a formulé des prières pour eux. Il a également salué la présence des évêques de la conférence épiscopale et d’autres représentants religieux venus de la sous-région et d’Afrique de l’Ouest.

Mgr Ndiaye : « Je crois en l’église africaine »

Mgr Ndiaye a affirmé sa foi en l’Église africaine et en l’Église de l’Afrique de l’Ouest. Il a souligné l’importance de la collaboration entre les consacrés, les fidèles laïcs et les prêtres ordonnés pour le bien de l’humanité. Il a insisté sur le fait que la mission de l’Église ne se limite pas à la sphère interne, mais s’étend à l’ensemble de la société.

Ordination du nouvel évêque

L’ordination épiscopale de Mgr Augustin Simmel Ndiaye avait eu lieu le samedi 12 juillet, officiée par l’archevêque émérite de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye. Mgr Ndiaye est le quatrième évêque à diriger le diocèse de Saint-Louis. L’événement a également rassemblé le Nonce apostolique et des évêques du Sénégal et de la sous-région.