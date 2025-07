Badara Gadiaga envoyé en prison: Réaction ferme de ses avocats

Le chroniqueur de Tfm, Badara Gadiaga, a été placé lundi sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l’État, et collecte de fonds à des fins supposées de troubles à l’ordre public. Un de ses avocats, Me Oumar Youm, s’est insurgé contre ce qu’il qualifie de dérive judiciaire grave.

« Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette démarche du parquet, qui s’éloigne de sa mission républicaine pour se muer en police politique », a déclaré Me Oumar Youm, à la sortie du bureau du juge d’instruction. Pour lui, cette affaire n’a rien de judiciaire : « On assiste à une instrumentalisation de la justice pour régler des comptes politiques. »

L’avocat s’inquiète de la manière dont la procédure a été menée : « Aucune procédure n’a été respectée, depuis l’enquête de police. Même la police, après ses investigations, n’avait retenu qu’une seule infraction : un discours jugé subversif. C’est ensuite au parquet que le dossier a été alourdi artificiellement. »

Selon Me Youm, les infractions retenues contre son client sont « fictives » : « On a monté un chapelet d’infractions imaginaires pour faire porter à un honnête citoyen la responsabilité de troubles supposés. »