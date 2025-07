Tribunal correctionnel de Dakar : Jugée pour une escroquerie de 100 millions de FCFA, le procureur requis 2 ans de prison ferme á Ndeye Yacine Touré

Ndeye Yacine Touré, une mère de trois enfants résidant à Diamniadio, a comparu le 9 juillet 2025, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour une escroquerie estimée à 100 millions de FCFA. Âgée de 35 ans, elle est accusée d’avoir trompé 35 victimes, dont des enseignants et un enseignant-chercheur, en se faisant passer pour une vendeuse de véhicules .

Selon les enquêtes, Ndeye Yacine Touré a attiré ses victimes via des publicités sur Facebook, montrant des véhicules prétendument livrés à leurs propriétaires. Elle exigeait une avance de 50% du montant total, promettant que le solde serait payé après la livraison. Cependant, une fois les fonds perçus, elle devenait injoignable. Les plaignants ont découvert qu’elle n’était pas propriétaire du parking qu’elle présentait comme son siège social .

Parmi les victimes, Abdoulaye Diop a raconté avoir acheté une moto après des mois d’attente infructueuse, avant de subir un accident qui l’a laissé paralysé pendant un an. Il affirme que l’absence du véhicule promis par Ndeye Yacine a directement contribué à son malheur.

Me Abdou Aziz, avocat de Bougar Sarr (un enseignant-chercheur), a révélé que son client avait versé 3,5 millions de FCFA dès avril 2023, sans jamais recevoir de voiture. Me Malick Fall, représentant 18 autres victimes, réclame 69 millions de FCFA en dommages et intérêts .

L’accusée nie toute intention frauduleuse, affirmant avoir remis les fonds à un partenaire canadien, Cheikhouna Diagne, sans obtenir de reçu par « excès de confiance ». Elle soutient avoir porté plainte contre lui, une procédure que son avocat, Me Abdy Nar Ndiaye, dit avoir en sa possession.

Me Aissata Ba, son avocate, plaide la relaxe pure et simple, rejetant l’accusation d’escroquerie .

Le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 500 000 FCFA d’amende, soulignant que Ndeye Yacine a non seulement promis des véhicules inexistants, mais a aussi induit ses victimes en erreur sur la propriété d’un parking.

Le délibéré est fixé au 22 octobre 2025 .