Joint par la Tfm, Benoit Sambou, mandataire de la coalition Benno Bok Yakaar précise: « Nous sommes des Républicains donc toute décision émanant de la justice, on va l’accepter. Concernant le parrainage, je considère que l’opposition voulait s’appuyer sur l’arrêté Malick Gackou alors que ce n’est pas pareil. Lui, il avait beaucoup de doublons c’est pourquoi sa liste avait été rejetée ».

Il ne manque pas non plus de souligner que Benno Book Yakaar n’était pas la seule liste qui avait un excès de parrainage. « Il n’y avait pas que Benno qui avait un excès de parrainage. Seulement, le ministre avait fait un arrêté en 2019 signifiant que quiconque avait un excès de parrains, le surplus ne sera pas considéré. Donc il n’y a pas de problème. Mais Yewwi et Gueum sa bop voulaient juste manipuler la population », lance-t-il.