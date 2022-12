Réhabilitation du stade Demba Diop : Les travaux vont démarrer en janvier

Fermé depuis 2017 suite aux incidents survenus lors de la rencontre qui opposait le Stade de Mbour à l’US Ouakam, les travaux du stade Demba Diop vont démarrer en janvier prochain. Ce qu’a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor, lors de la réunion du Comité exécutif (COMEX) tenue jeudi dernier.

« On va démarrer le lancement des travaux du stade Demba Diop. Les entreprises sont déjà choisies, courant janvier, les travaux vont démarrer. La FIFA a donné une première contribution de 1.500.000 dollars (926 millions FCFA) », a annoncé Me Augustin Senghor.

D’après lui, la FSF va « mettre 1 milliard FCFA pour démarrer la première phase qui consiste à rénover la tribune principale et mettre une pelouse. Une fois réalisé, le stade sera opérationnel et on va commencer à l’utiliser. Les tribunes découvertes et virages seront isolées et les travaux vont continuer sur cette deuxième phase jusqu’à l’achèvement. Bientôt, le stade va retrouver son public ».

Le président de la FSF indique également que les nouveaux locaux du siège de la fédération seront disponibles. « Pour le déménagement du siège de la FSF, on est au stade final. On va faire une visite guidée sur place avec les membres du COMEX, et nous espérons que d’ici janvier, nous allons retrouver nos nouveaux locaux à Sacré- Cœur », a fait savoir Me Senghor.