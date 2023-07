« Réformer la CREI, oui. La supprimer, non ! » Thierno Alassane SALL catégorique.

Thierno Alassane Sall, député et candidat annoncé à la présidentielle de 2024 renseigne que ce jeudi, l’Assemblée nationale procédera à la suppression de la CREI, une suppression dont il est contre.

Le parlementaire, dans une publication ce mercredi, dit être foncièrement contre une telle initiative et plaide pour sa réforme et non sa suppression.

«Ce jeudi, l’Assemblée nationale procédera dans la plus stricte intimité post-dialogue à l’enterrement de la plus célèbre des Cours de justice du Sénégal, la CREI. » a indiqué Thierno Alassane Sall dans son poste de ce jour.

En outre, le parlementaire se demande « pourquoi cette dissolution en catimini et en procédure d’urgence pour une institution certes, controversée et perfectible mais, qui reste la seule arme réellement efficace pour réprimer l’enrichissement illicite notamment celui des agents publics milliardaires ? »

Le candidat déclaré à la course au siège de la Présidence de la République pense qu’une réforme de cette Cour serait meilleure qu’une suppression au regard du rôle important que peut jouer une telle institution judiciaire. A cet effet, TAS prône la réforme et dit catégoriquement niet à toute suppression. « Réformer la CREI, oui. La supprimer, non ! », indique donc le député.