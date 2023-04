La rencontre n’a pas eu lieu, car huit (8) membres du Bureau de ladite Institution, cités ci-dessous, ont délibérément refusé de déférer aux convocations qui leur ont été régulièrement envoyées par Madame la Secrétaire générale du CESE.

Cet acte grave de rébellion qui viole le décret précité et porte atteinte à notre Institution ainsi qu’à la République, a privé le Bureau du quorum requis pour la tenue de la réunion. Ces faits risquent d’entraver le déroulement normal de la session dont la clôture est, suivant le décret sus-mentionné, prévue le vendredi 28 avril 2023.

Seuls étaient présents M. Idrissa Seck (Président de l’Institution), Honorable Baïdy Agne (Premier vice-président du CESE et Président du Conseil national du Patronat (CNP)), Honorable Maitre Amadou Moustapha Ndiaye (Deuxième Vice-président du CESE, Notaire), Honorable Mody Guiro (Troisième Vice-Président du CESE et Secrétaire général de la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) et Honorable Pr El Hadji Ibrahima Mbow (Président de l’Union citoyenne Bunt-Bi et Secrétaire élu du CESE) et Dr Anta Sané (Secrétaire générale du CESE) .

Le Président de l’Institution a dûment constaté l’absence de quorum et levé la séance à 16h 14.

Un compte-rendu détaillé de ces faits a été transmis, séance tenante, à Monsieur le Président de la République actuellement en Arabie Saoudite, pour suite à donner.

Les membres du Bureau du CESE ayant délibérément refusé de participer à la réunion du Bureau, sont les membres de l’APR suivants :

– Honorable Woula Ndiaye ;

– Honorable Oumar Ba ;

– Honorable Gade Sall ;

– Honorable Magueye Ndiaye ;

– Honorable Ndèye Fatou Sougou ;

– Honorable Ndiouck Mbaye ;

– Honorable Awa Cheikh Mbengue ; et

– Honorable Adja Coumba Ndiaye.

Ces responsables de l’APR sont, au regard de leur comportement anti-républicain, disqualifiés pour exiger de qui que ce soit, notamment l’Opposition, le respect de nos Institutions.