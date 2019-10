Real Madrid, LDC : Une défaite pourrait être fatale à Zinedine Zidane

Une défaite du Real Madrid à Istanbul contre le Galatasaray en Ligue des Champions pourrait être fatale à Zinedine Zidane. Deux noms se dégagent pour le remplacer : Mourinho et Allegri.

Ce week-end, le Real Madrid s’est incliné contre Majorque (0-1). Ce résultat montre bien les difficultés que rencontre Zinedine Zidane avec la Casa Blanca depuis son retour sur le banc en début d’année civile. Incapacité à gagner, incapacité aussi à imposer sa patte et un style de jeu à ses hommes. Avec cette défaite, les Merengues ne sont plus leaders de la Liga et c’était à peu près le seul point positif en ce début de saison quand on voyait les résultats en Ligue des Champions.

En effet, dans la plus prestigieuse des coupes européennes, la Casa Blanca s’est inclinée d’entrée (3-0) au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain avant de faire un match nul, arraché dans les derniers instants, face à Bruges au Bernabéu (2-2). Sauf que cette semaine, la C1 reprend. Les joueurs de Zinedine Zidane se déplacent en Turquie, à Istanbul, pour affronter le Galatasaray. Une contre-performance pourrait valoir la tête de Zinedine Zidane.

avec footmercato