Les grands oubliés de la liste des 30 nommés du Ballon d’Or 2019

Seulement 30 joueurs ont été sélectionnés pour le Ballon d’Or 2019 alors forcément, il y a de nombreux déçus. Voici une liste de grands absents pour cette édition.

Nous connaissons la liste des 30 joueurs qui ont l’honneur de postuler au prochain Ballon d’or. Certains comme Sadio Mané, Virgil van Dijk ou encore Cristiano Ronaldo font figure de favoris mais d’autres ne sont même pas présents. Ils sont les oubliés de cette prestigieuse récompense version 2019. Le plus emblématique est probablement Luka Modric. Lauréat la saison passée, il paye un exercice très compliqué avec le Real Madrid. C’est aussi la première fois que le vainqueur en titre ne défendra pas son prix depuis 1993 et l’absence de Marco van Basten.

À la Casa Blanca, il n’est pas le seul à manquer à l’appel. Tant de fois représenté ces dernières années, Sergio Ramos n’est pas là non plus, tout comme Marcelo. Pourtant vainqueur de la Copa América, Casemiro n’a pas réussi à intégrer cette liste. Présent l’an dernier, Varane n’est pas là non plus. Et que dire de Gareth Bale ? Du côté rival catalan, Luis Suarez, présent depuis de nombreuses années et Arthur Melo manquent à l’appel. L’Atlético aurait également pu avoir plus de représentants avec Diego Godin (parti depuis à l’Inter) et Jan Oblak. Le gardien peut se consoler avec une sélection pour le trophée Yachine.

Neymar absent pour la première fois depuis 2010

En remportant la Ligue des Champions, Liverpool a placé 7 de ses joueurs parmi les 30 meilleurs au monde. C’est le club le plus représenté mais on pourrait tout de même s’étonner des absences du capitaine Jordan Henderson et du latéral gauche Andrew Robertson. Finaliste de la coupe aux grandes oreilles, Harry Kane et Christian Eriksen n’ont pas eu la même chance que leurs coéquipiers Hugo Lloris et Son Heung-min. Toujours en Angleterre, on notera que les noms des champions du Monde N’Golo Kanté et Paul Pogba ne sont pas inscrits, alors qu’ils étaient nommés l’an passé.

Enfin, il y a un grand absent, tant il fait parler de lui sur le terrain, et surtout en dehors notamment cette saison où il a longtemps été blessé. Neymar n’est pas là pour la première fois depuis 2010. Une éternité, surtout pour un joueur de seulement 27 ans. Son coéquipier à Paris, Thiago Silva, aurait également pu faire partie de cette liste. Enfin, un joueur comme Serge Gnabry (Bayern Munich) aurait pu prétendre à une place, tout comme les joueurs de l’Ajax Hakim Ziyech et David Neres, excellents en Ligue des Champions la saison passée.