En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis fin au suspens en dévoilant, dans la nuit du 7 au 8 août, la composition du nouveau gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa. Cette nouvelle équipe, qu’il voulait remaniée, resserrée et ouverte à d’autres tendances, compte 53 membres, soit le même nombre que dans le précédent exécutif. La grande surprise de cette annonce est le retour d’Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, nommé cette fois au poste de vice-Premier ministre en charge du Budget. Il retourne aux affaires après 13 ans d’absence.

En RDC, aucune figure majeure de la société civile ni de l’opposition radicale ne figure dans la nouvelle équipe gouvernementale remaniée par le président, Felix Tshisekedi.

En revanche, l’opposant Adolphe Muzito dont les prises de position présageaient d’un rapprochement avec le pouvoir a été nommé au ministère du Budget. Un portefeuille qu’il connaît bien pour l’avoir dirigé entre 2007 et 2008, avant d’accéder à la primature. Ancien inspecteur des finances, sa nomination conforte un profil technocratique assumé.

Autre nomination : celle de Floribert Anzuluni, ex-coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi et candidat malheureux à la présidentielle de 2023, qui prend le ministère de l’Intégration régionale. Guillaume Ngefa-Atondoko, ex-chef des droits de l’homme de l’ONU au Mali, expulsé en 2023, est, lui, nommé ministre de la Justice.

Le gouvernement accueille au ministère de la Jeunesse, Grâce Kutino, une jeune pasteure d’une Église de réveil, dans un exécutif marqué par quelques permutations, mais aussi de nombreuses reconductions.

Beaucoup sont maintenus à leur poste parmi les maintenus : Doudou Fwamba aux Finances, Thérèse Kayikwamba aux Affaires étrangères, Patrick Muyaya à la Communication, Julien Paluku au Commerce extérieur et tous les vice-Premiers ministres de l’ancien gouvernement.

Il s’agit de Jacquemain Shabani qui conserve l’Intérieur, Jean-Pierre Bemba reste aux Transports, tout comme les titulaires de La Défense Guy Kabongo et Jean-Pierre Lihau de la Fonction publique.