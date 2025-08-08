Espagne : un Sénégalais de 51ans violemment agressé à Grenada après avoir réclamé son dû

Un ressortissant sénégalais de 51 ans, sans domicile fixe, a été sauvagement agressé à Grenada (Espagne). L’altercation aurait débuté après que la victime ait réclamé le paiement d’un travail de nettoyage qu’elle avait effectué pour l’agresseur. Le premier jour, rapporte « Les Échos », la rémunération lui aurait été versée normalement.

Mais le lendemain, au lieu de lui donner son argent comme convenu, le jeune espagnol lui aurait remis un montant inférieur, ce que le Sénégalais a refusé, et il a quitté les lieux. Peu de temps après, l’agresseur est venu le trouver, accompagné de plusieurs personnes et d’un chien de race potentiellement dangereuse.

Il a frappé la victime à la tête avec une barre de fer et l’a laissée inconsciente, tandis que son chien l’a mordue à plusieurs reprises. Un compatriote sénégalais de la victime a réussi à intervenir et à le transporter d’urgence à l’hôpital de traumatologie de Grenada, où il a été pris en charge pour des blessures graves.

L’enquête menée par la Brigade des homicides de la police judiciaire de Grenada a permis l’identification et l’arrestation rapide du principal suspect. Celui-ci est connu des services de police pour des antécédents judiciaires, bien que sans lien avec des faits similaires.

L’homme a été placé à la disposition du juge d’instruction n°3 de Grenade. L’enquête se poursuit pour identifier les autres personnes impliquées dans cette agression collective.

Content creation services

Avec pressafrik