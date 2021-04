Ramadan: SOS consommateurs alerte à la vigilance

SOS consommateurs alerte sur l’usage de certaines denrées pendant le mois de ramadan. Et quand l’antenne régionale de la structure consumériste fait cette piqûre de rappel, c’est parce que le mois béni est une période de forte consommation de produits parfois nuisibles à la santé notamment chez les personnes qui présentent des maladies chroniques.

« C’est un mois qui est associé à une modification alimentaire et ce changement peut avoir un impact direct sur notre organisme; chez les consommateurs souffrant de maladies chroniques comme l’AVC, le diabète, l’asthme etc. en plus de notre environnement malsain. Et d’ailleurs la Covid-19 est un exemple concret car les personnes vivant avec des comorbidités en sont victimes. Et ces aliments souvent importés et même fabriqués ici nous tuent à petit feu», explique El Hadj Ciré Ballé Diallo, président de SOS consommateurs à Thiès.

Il en veut pour preuve la récente incinération de tonnes de produits par les services compétents à Thiès.

« Tout récemment, le service régional du commerce avait procédé à l’incinération de produits périmés d’une valeur de 14 millions de F Cfa. Ces produits étaient saisis entre 2019 et 2020 au niveau des grandes surfaces, des marchés, des grossistes, demi-grossistes et détaillants. Ce qui est à mon avis alarmant et inquiétant. Cela demande de la rigueur dans les sanctions. C’est pourquoi, nous demandons à l’Etat qui a la charge exclusive de protéger les consommateurs de veiller à ce que les services régionaux du commerce soient dotés de matériels », plaide El Hadj Ciré Ballé Diallo.

Régularité des prix

Il rappelle que « Le président de la république a instruit son ministre du Commerce de veiller à une stabilisation des prix surtout en ces moments où les consommateurs sont très impactés par la Covid. Les commerçants profitent de cette occasion pour augmenter les (prix des) denrées courantes », alerte SOS consommateurs.