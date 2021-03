Quand Sadio Mané chante les louanges de Diouf : « avec le meilleur joueur de l’histoire de notre cher pays… Dioufy Niokho Baye! »

La photo est belle, à la limite légendaire entre deux légendes vivantes du football Sénégalais : Sadio Mané et son compatriote El Hadj Ousseynou Diouf. Profitant d’un petit moment de détente après un passage à la salle de musculation, l’attaquant de Liverpool a spontanément pris la pose avec son idole et grand frère Dioufy. Une image qui témoigne si besoin en était, de la belle relation de complicité et de fraternité existant entre les deux stars du football africain voire mondial.

Exhibant les muscles, les deux hommes, loin du terrain de la concurrence malsaine, ont une fois de plus montré leur attachement l’un pour l’autre et pour le maillot de l’équipe nationale. D’ailleurs, Mané profitera de ce moment privilégié, pour chanter sur la page de son compte Instagram, les louanges de celui qu’il appelle affectueusement Dioufy : « Avec le meilleur joueur de l’histoire de notre cher pays… Dioufy Niokho Baye », peut-on lire sur la photo légendée par Sadio lui-même.

Un bel hommage rendu au double ballon par le ballon d’or africain en 2001 et 2002 par celui consacré en 2019. Entre grands joueurs et grands messieurs, on se fait la politesse! Actuellement en regroupement au Congo Brazzaville pour y préparer le match de la 5ème journée qui les opposera ce vendredi aux « diables rouges », les Lions sont en train de régler la mire avant de disputer les éliminatoires de la CAN 2022.