PSG : Neymar vendu pour acheter Sancho, le plan de Paris ?

Afin de combler un potentiel départ de Neymar au mercato, le PSG a fait de l’attaquant du Borussia Dortmund Jadon Sancho l’une de ses priorités.

En fin de semaine dernière, la presse allemande confirmait l’intérêt du Paris Saint-Germain mais également de Manchester United pour le jeune prodige anglais de 19 ans. Toutefois, l’écurie qui souhaitera recruter Jadon Sancho devra mettre beaucoup d’argent sur la table puisque Bild indiquait dans ses colonnes que le Borussia Dortmund ne comptait pas négocier à moins de 140 ME pour Jadon Sancho. Un prix qui peut en refroidir certains… mais pas le Paris Saint-Germain. Car selon Calcio-Mercato, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont bien décidés à recruter l’homme aux 17 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Le média, qui informe par ailleurs de l’intérêt de la Juventus Turin pour Jadon Sancho, indique que l’intention du Paris Saint-Germain est de faire de l’Anglais le potentiel successeur de Neymar, et de l’associer à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. Un plan qui devrait séduire la majorité des supporters du PSG même si du côté d’Hans-Joachim Watzske, patron du Borussia Dortmund, on espère toujours conserver Jadon Sancho une année supplémentaire. « Actuellement, c’est le plus grand talent d’Europe chez les jeunes. Il a le potentiel pour devenir l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde. Notre intention est de le garder » a-t-il indiqué dans une interview accordée à RMC Sport. Reste à voir si ce discours sera toujours valable lorsque le PSG, la Juventus Turin ou Manchester United, aura posé une somme avoisinant les 100 ME sur la table…