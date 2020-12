« Tes propos sont scandaleux», Tahirou (MHM) descend en flammes Pape Cheikh Diallo

Ngorba Niang plus connu sous le nom de Tahirou dans la série Maitresse d’un homme marié a apporté la réplique à Pape Cheikh Diallo. En effet, l’animateur a dit lors d’une émission sur la TFM que « les noirs ressemblent à des singes ».

S’exprimant sur sa page facebook, le comédien écrit : « Pape Cheikh Diallo, ce que tu oublies c’est qu’il y a des blancs qui vivent au Sénégal depuis des années et qui comprennent wolof. Cette télé est suivie partout. Des milliers de noirs sont victimes de racisme tous les jours dans les 4 coins du monde ».

Il rappelle aussi à Baye Cheikh que « certains sont tués, d’autres battus à mort, le producteur Michel Zecler en est l’exemple le plus récent. Les policiers le traitaient de sale nègre quand ils le battaient ».

Ne cachant pas sa colère, Ngorba Niang estime que « même si c’était pour rigoler, on ne rit pas de tout. Tes propos sont scandaleux. « Respecte toi et tu seras respecté. », peste-t-il pour conclure.