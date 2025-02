Projet ISMEA : Des irrégularités financières majeures révélées après audit final

Le projet ISMEA, financé par la Banque mondiale et clôturé officiellement le 31 décembre 2023, fait l’objet d’une dernière revue qui a révélé plusieurs irrégularités financières, selon le quotidien Libération.

L’audit a mis en lumière des dépenses jugées inéligibles s’élevant à 42,7 millions de FCFA. Parmi celles-ci, 23 millions de FCFA ont été attribués à des salaires indûment versés à des agents de santé. Des avances totalisant 12 millions de FCFA, octroyées à la Sen-Csu, n’ont pas été entièrement justifiées. Sur ce montant, 6 276 319 FCFA doivent être remboursés, tandis que le solde restant de 6 043 750 FCFA demeure sans justification. Des prélèvements non justifiés d’environ 7,5 millions de FCFA ont également été identifiés au niveau des Unions Départementales des Mutuelles de Santé (UDMS) et des mutuelles des régions de Kaffrine, Ziguinchor et Mbirkilane. Par ailleurs, l’audit souligne le non-recouvrement d’une avance de démarrage de 63 millions de FCFA. Cette somme était liée à un contrat de réhabilitation de structures de santé dans les régions de Tambacounda et Kaffrine, résilié avant sa finalisation. Ces irrégularités soulèvent des questions sur la gestion financière du projet et pourraient nécessiter des mesures correctives pour éviter de tels cas dans de futurs projets financés par des bailleurs internationaux.