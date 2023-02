À Thiès, le programme d’investissement prioritaire décliné par le gouvernement, pour les trois prochaines années, est estimé à 1500 milliards de francs CFA. L’annonce a été faite par le président Macky Sall. Il présidait, ce jeudi, un conseil présidentiel sur le Développement de Thiès. Une enveloppe qui reste sous réserve des validations en conseil des ministres, dit-il.

«C’est une grosse enveloppe, nous avons fait de gros efforts à Tamba, mais là vous multipliez par 3 l’enveloppe de Tamba (500 milliards pour les 3 ans). Il faut apprécier cet effort. Parce que c’est notre ambition qui justifie qu’au-delà de ce qui a été fait, de nous engager encore sur les trois prochaines années à réaliser ce programme», a déclaré Macky Sall.

Cette enveloppe permettra d’accélérer la relance du chemin de fer, de consolider la vocation militaire de Thiès, de renforcer le maillage sécuritaire de la région, accélérer le développement de la pêche et de l’économie maritime avec la réalisation du Port de Ndayane, encadrer l’économie du Pétrole et du gaz avec le gisement offshore de Yakar Teranga etc.