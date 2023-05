Ousmane Sonko a été condamné à une peine de six mois avec sursis ce lundi par la Cour d’appel de Dakar pour “injures publiques” et “diffamation.” Elle confirme par ailleurs le montant des dommages et intérêts en première instance.

La Cour d’Appel de Dakar vient de faire connaitre sa décision dans le procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor et leader de Pastef Les Patriotes. En rendant son verdict, la Cour a condamné Ousmane Sonko à une peine de 6 mois avec sursis. En plus, il doit payer la somme de 200 millions de F CFA. Et ce paiement est soumis à une contrainte par corps au maximum.

Pour obliger le leader de Pastef à payer les 200 millions à Mame Mbaye Niang, les juges ont décidé qu’Ousmane Sonko pourrait aller en prison s’il ne payait pas cette somme. Lors de son réquisitoire, le Procureur général Ibrahima Bakhoum a requis deux ans de prison dont un ferme contre Ousmane Sonko.

De son côté, le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang avait réclamé 29 milliards F CFA à Ousmane Sonko à titre de dommages et intérêts. Ousmane Sonko a été condamné en mars dernier, en première instance, à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de Francs CFA, de dommages et intérêts. Son éligibilité pour la présidentielle de 2024 pourrait être remise en cause par une condamnation plus lourde en deuxième instance.