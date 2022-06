Ahmed Aidara, le maire de Guédiawaye (banlieue dakaroise), et ses huit (8) coprévenus risquent la peine de 6 mois de prison dont 1 mois ferme si le juge suit le réquisitoire du procureur général. En sus de cette peine, ce dernier demande une amande de 50 millions F CFA à chaque prévenu.

Après son réquisitoire, les avocats de la défense ont pris la parole. Et le débat se poursuit au tribunal de Pikine-Guédiawaye.

A noter que Ahmed Aidara et compagnies sont arrêtés le 17 juin dernier avant d’être placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public ».

Nous y reviendrons.