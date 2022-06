Urgent: Ahmed Aidara maire de Guédiawaye vient d’être libéré……

Direct du tribunal de Pikine Guédiaye, Ahmed Aidara le maire de Guédiawaye vient de recouvrir la libertée; Il faut noter que le procureur avait requit 6 mois de prison dot un mois ferme pour le tombeur du frére du président de la République Macky Sall.

Il faut faire remarquer que le juge du tribunal de Pikine Guédiawaye n’a pas suivi la requête du procureur qui avait demandé qu’on le condamne à 6 mois de prison dont un mois ferme avec une amende de plusieurs millions.

Le juge l’a condamné à un mois avec surcis, et de ce fait les regards se tournent sur le tribunal de Dakar pour le procès de Déthié Fall, Mame Diarra Fam et cie se poursuit toujours.