Présidentielle : Cheikh Abdou Bara Dolly félicite Bassirou Diomaye Faye

Le président du mouvement Nekal fi Askan, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, qui a rallié Amadou Ba et BBY avant la Présidentielle, a félicité le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Voici soncommuniqué.

“Vive le Sénégal !

Vive la démocratie qui s’est encore exprimée !

Je tiens à exprimer mes sincères félicitations au président Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante victoire à l’élection présidentielle. J’adresse également mes respects à tous les militants de la coalition DiomayePrésident. Je souhaite également saluer tous les électeurs qui ont activement participé au processus démocratique en exerçant leur droit de vote. Leur engagement et leur contribution sont indispensables pour renforcer notre démocratie et réaliser nos aspirations collectives.

Je vous adresse encore une fois mes plus chaleureuses félicitations pour cette victoire historique. Puissiez-vous gouverner avec sagesse, équité et compassion, et répondre aux attentes du peuple.”

Vive le Sénégal !

Vive la démocratie !

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, Président du Mouvement “Nekkal Fi Askan Wi” / Doomu Daara”