Présidentielle 2024 : Thierno Alassane Sall assimile Boun Abdallah à un lapin

La candidature de Mouhamad Boun Abdallah Dionne serait une stratégie du pouvoir pour « semer les autres concurrents ». Un avis de Thierno Alassane Sall qui assimile l’ancien Premier ministre a un lapin dans une course d’athlétisme.

« Le lapin, c’est celui qui ne compétit pas, qui ne va pas jusqu’au bout, mais qui est là juste pour semer les autres concurrents », a-t-il déclaré au micro du « Grand jury » de la Rfm ce dimanche. « S’il a toujours dit oui, même sur des questions extrêmement graves qui engagent sa responsabilité personnelle devant la justice, comment peut-on donc comprendre qu’en dernière minute, qu’il dise oui, maintenant je reprends ma liberté. Soit c’est parce que ce monsieur ne pense qu’à sa personne, soit il met sa personne au-dessus du Sénégal et des intérêts stratégiques du Sénégal qu’il a contribué à spolier, soit, ce qui est pour moi l’hypothèse la plus valable, il fait comme dans les courses d’athlétisme », analyse le leader de la République des valeurs (RV).

Un Abdallah Dionne qui rame à contre-courant de la volonté de Macky Sall, Thierno Alassane Sall n’y croit pas. « Tous ceux qui connaissent les rapports entre les deux hommes savent qu’il ne lui a jamais refusé. Ce serait étonnant qu’il commence aujourd’hui ». Comme le lapin qui « sert à ce que la course se passe au bon vouloir des organisateurs », selon Thierno Alassane Sall, le pouvoir en place est adepte de cette stratégie. « On a vu un ministre qui a gagné des galons à Dakar sponsoriser des listes. On a vu des candidatures officieuses être reçues au palais », rappelle Thierno Alassane Sall pour le regretter.

Pour lui, il s’agit de « coups portés à la démocratie, de formes d’expression les plus délétères du suffrage ». Dans le même sillage, l’invité de Babacar Fall trouve dommage le fait que le pouvoir, comme une partie de l’opposition, « se mobilise en masse pour chiffonner le parrainage citoyen », sachant bien que la loi dans son esprit encourage des élections inclusives.