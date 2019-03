Présidentielle 2019: Abdou Karim Sall sillonne Mbao pour remercier les populations

Après la conquête des cœurs, c’est le temps des remerciements. Ce matin et durant toute la journée, le coordinateur de l’APR s’est lancé dans une opération de remerciement à l’endroit des populations de la banlieue pour leur extraordinaire mobilisation qui a permis l’élection du président Macky Sall dès le premier tour.

Toujours présent aux cotés des populations démunies de Mbao et de la grande banlieue, Abdou Karim Sall est un homme politique atypique. Alors que la plupart sinon la quasi totalité des responsables de la coalition ne viennent à leurs bases qu’à la veille des élections et disparaissent aussitôt qu’ils ont récolté les fruits de ce votes, le responsable politique de Benno Bokk Yaakar à Mbao est, lui, présent.

Le Coordinateur de BBY Mbao et non moins DG de l’ARTP a, en effet, initié une grande caravane de remerciements ce samedi, pour rendre à ses voisins de commune la monnaie de leur pièce.

Après les avoir félicité et remercié pour leur forte implication dans la réélection du Président Macky Sall au 1er tour, le coordinateur de l’APR de Mbao dira : « Par votre forte mobilisation, vous avez su démontrer, encore une fois, votre loyauté et votre engagement à l’endroit du Président Macky Sall. Merci pour le travail formidable que vous abattez au quotidien pour la consolidation de la majorité présidentielle.