Fin de mandat présidentiel: Macky Sall fait ses adieux à la Gendarmerie nationale

Le président de la République, lors de la cérémonie de réception de la maison militaire ce jeudi 07 mars 2024, a exprimé sa reconnaissance envers la gendarmerie nationale pour son dévouement durant ses douze années de présidence. Devant un auditoire composé d’officiers, de sous-officiers et de militaires du rang, le président Sall a tenu à souligner leur contribution essentielle à la sécurité de la nation et de sa famille, affirmant qu’il était fier de leur « sens de l’honneur » et de la manière dont ils accomplissent leur mission « avec honneur et dignité ».

Dans son discours, le président a également mis en avant son engagement à améliorer continuellement les conditions de service des membres de la gendarmerie. Il a promis de rester attentif à leurs besoins, même après la fin de son mandat, soulignant l’importance de leur rôle dans la société. « On ne fera jamais assez pour les conditions afin que vous puissiez en tout temps et en tout lieu servir dans les meilleures conditions. Nous tâcherons toujours d’être attentifs, même si je dois quitter mes fonctions parce qu’ainsi va la vie des institutions », a promis M. Sall.

Le président a aussi exhorté la gendarmerie à maintenir son engagement envers l’État et la république. Il a souligné la position cruciale de la gendarmerie nationale et de la maison militaire comme pilier de la République, quelles que soient les circonstances. « Je vous invite à toujours servir l’État et la république comme vous le faites si bien, parce que la gendarmerie nationale et particulièrement la maison militaire restent les derniers remparts de la République quelles que soient les situations », a-t-il conclu.

Cette cérémonie s’inscrit dans un contexte de transition, alors que le président Sall prépare l’arrivée de son successeur, avec des élections présidentielles prévues le 24 mars prochain. Son discours a été un moment d’adieu émouvant, marquant la fin d’une ère et le début d’une nouvelle phase pour la gendarmerie nationale sous une nouvelle direction.