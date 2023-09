Président 2024 : Mame Boye Diao, le choix des ses alliés…

Mardi, lors d’un point presse, Mame Boye Diao a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Membre de l’APR et Benno Bokk Yakaar pendant de nombreuses années, la personne qui a par la suite été libérée de ses fonctions de DG de la Caisse de dépôts et de consignations (CDC) montre avec sa candidature son désaccord avec Macky Sall de choisir Amadou Ba.

Mais après cette décision de faire cavalier seul, Mame Boye Diao a été libéré par ses députés à la mairie de Kolda, y compris le 2ème député Fabouly Gaye, qui est aussi le coordinateur de la Coalition Nay Lerr, qui a remporté les dernières élections locales à Kolda. Youssouph Kandé (4e député) et Bamol Baldé (6e député) ont aussi décidé de quitter Mamé Boye Diao pour rester fidèles à Macky Sall et à sa décision. Ils ont ainsi rallié la candidature d’Amadou Ba au scrutin présidentiel de 2024.

«Après plusieurs décennies en politique, je suis tout à fait conscient des enjeux d’aujourd’hui et de demain, mais aussi des actions qu’ils nous commandent. C’est pourquoi nous devons agir avec lucidité et discernement pour faire les bons choix et être avec les bonnes personnes. C’est dans ce contexte que j’offre mon soutien inconditionnel et inconditionnel au Premier ministre Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle (Bby). Il est sans aucun doute l’homme de la situation pour un Sénégal naissant, de la paix et de la prospérité », a déclaré Fabouly Gaye dans un commentaires rapportés par nos confrères de Dakaractu.

Amadou Ba est la force de la pérennité. C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que je salue le choix d’Amadou Ba comme candidat de notre coalition aux élections présidentielles de 2024. Il s’agit d’un moment historique qui témoigne de notre unité et de notre détermination à travailler pour un avenir meilleur au Canada. C’est un homme de valeurs, de compétence et d’expérience. Son engagement à l’égard du bien-être de notre pays est indéniable et sa vision d’un avenir prospère et juste pour tous est une source d’inspiration. En fait, sa carrière exemplaire dans la fonction publique et sa capacité à rassembler les gens sont des atouts précieux qui nous permettront d’avancer ensemble vers un avenir meilleur… », a déclaré Bamol Baldé.