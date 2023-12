Pouponnière “Keur Yeurmande” : Ndella Madior Diouf accusée d’homicides involontaires et de maltraitance sur des enfants

Ndella Madior Diouf a été placée en garde à vue hier jeudi, suite à son audition par la Brigade de protection des mineurs de la Sûreté urbaine (Su). Cette mesure survient après une plainte d’une femme affirmant avoir été rançonnée pour récupérer son bébé, placé dans la pouponnière.

Selon les informations relayées par Libération, Ndella Madior Diouf aurait été appréhendée après avoir refusé de se conformer à une convocation émise suite à cette plainte. Durant son interrogatoire, elle aurait été confrontée à des contradictions par les enquêteurs.

L’une des révélations de cette enquête pointe vers le fonctionnement illégal de la pouponnière. En effet, bien qu’elle ait affirmé avoir déposé une demande pour l’ouvrir, les investigations démontrent que l’établissement opérait sans autorisation depuis l’année 2022, accueillant des enfants de zéro à seize mois dans une totale opacité.

De plus, les explications fournies par Ndella Madior Diouf concernant le décès de deux enfants dans des circonstances troubles n’ont pas convaincu les enquêteurs. La dénomination des enfants avec des noms de célébrités tels que Mariéme Faye Sall, Ousmane Sonko, Youssou Ndour et Ismaila Madior Fall, aurait été justifiée comme étant purement décorative. Cependant, les autorités soupçonnent une possible escroquerie derrière cette pratique.

À en croire le journal, la mise en cause est désormais poursuivie pour des chefs d’accusation graves, incluant « des homicides involontaires, des maltraitances envers des enfants, ainsi que l’exploitation illégale d’une pouponnière ».

Pour rappel dans la soirée du jeudi 21 décembre 2023, les forces de l’ordre ont effectué une descente dans la supposée pour arrêter le personnel. Sur les réseaux sociaux, des dénonciations ont été faites pour l’interpellation de Ndella Madior Diouf à la sortie de vidéos montrant les bébés de la pouponnière dans un état de santé inquiétant.