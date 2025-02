Forum de la PME 2025 : Cap sur l’innovation et la souveraineté économique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé, ce lundi, le Forum de la PME 2025, un événement de trois jours organisé par l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). Se déroulant du 18 au 20 février au Grand Théâtre National et au Musée des Civilisations Noires, ce forum est placé sous le sceau de l’innovation et de la souveraineté économique.

Lors de son allocution, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l’État de soutenir les PME et PMI, qui constituent le socle du tissu économique national. Il a ainsi annoncé la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’accompagnement axée sur deux leviers majeurs : l’accessibilité au financement et l’intégration aux marchés.

Dans cette optique, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises en leur assurant une meilleure protection, afin de réduire leur taux de mortalité. Il a également souligné l’importance d’un accès facilité aux marchés nationaux, régionaux et sous-régionaux, un facteur clé pour stimuler leur croissance et garantir leur pérennisation.

L’État engage une réforme majeure du financement des PME, avec une enveloppe budgétaire qui passera de 600 milliards de FCFA en 2023 à 3 000 milliards de FCFA d’ici 2028.

Une première étape significative sera franchie en 2025 avec la signature d’un pacte de financement de 1 000 milliards de FCFA. Ce programme ambitieux sera renforcé dès avril 2025 par une initiative pilotée par l’APIX, qui organisera le Forum Invest in Sénégal afin de mobiliser des financements additionnels pour accélérer la croissance des PME et PMI.

Le Premier ministre a souligné que ces initiatives visent à combler le déficit de financement et à créer un environnement propice à l’essor des entreprises locales. En favorisant leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux, le gouvernement ambitionne d’inscrire les PME sénégalaises dans une dynamique de développement durable et inclusif.