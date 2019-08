Pont de Hann : munis de machettes, des agresseurs lancent un assaut et blessent un policier

Munis de machettes, de couteaux, entre autres objets tranchants, des agresseurs ont pris en embuscade les usagers de l’axe du Pont de Hann, entrée de Maristes, mercredi soir entre 20 heures et 21 heures, les dépouillant de tous leurs biens, rapporte « Source A ».

Les malfaiteurs ont eu le culot d’ouvrir les portières des voitures et d’arracher tout ce que les passagers avaient par-devers eux. Ils ont agressé ceux qui tentaient de résister plutôt que de se laisser faire.

Dans la foulée, une personne a été sérieusement blessée à l’arme blanche. Un agent de police, qui a voulu les freiner, a, lui aussi, été grièvement blessé. Pendant ce temps, une fille, tombée dans les pommes dans le feu de l’action, était en train d’être réanimée.

Certains occupants de véhicules, ont finalement pris leur courage à deux mains et décidé d’en découdre avec les agresseurs. Pris de panique, les agresseurs ont battu en retraite. Et ce fut le début d’une intense course-poursuite entre honnêtes citoyens et bandits armés.