En direction de la présidentielle de 2024, le compte à rebours a commencé. Ce dimanche 24 septembre 2023, Coumba Ndoffène DIOUF SG de l’union départementale des jeunesses socialistes de Kaffrine était face à la presse.

Il a évoqué la situation nationale et revisité le rôle du parti socialiste depuis sa création. Selon lui, le PS compte sur l’échiquier politique du Sénégal et remplira sa mission de contribuer à la victoire éclatante du candidat Amadou BA désigné par le leader de là coalition Benno Bokk Yakar, le président Macky SALL.

“Quand on évoque un parti organisé, les esprits pensent directement au parti socialiste” a déclaré M. Coumba Ndoffene DIOUF devant les journalistes. Il ajoute que depuis sa création, avec ses grands leaders comme le président SENGHOR, Abdou DIOUF, Ousmane Tanor DIENG et Aminata MBENGUE NDIAYE, la formation des “Verts” a toujours fonctionné dans l’esprit de la discipline de parti, prenant des décisions fortes qui renforcent l’unité et la mobilisation des militants.

Revenant sur l’avant dernier secrétaire général Ousmane Tanor DIENG, il lui a rendu un hommage mérité en disant que n’eut été sa gestion rigoureuse, le parti aurait disparu durant la traversée du désert de 2000 à 2012. Selon M. DIOUF l’acceptation du candidat de Benno Bokk Yakar par le parti socialiste, un long processus a été entamé depuis le séminaire, jusqu’à la tenue de la réunion du bureau politique élargie aux coordinations. Ce qui témoigne de l’existence de la démocratie interne dans le parti.

Revenant sur les raisons qui doivent pousser tout le monde à soutenir le candidat Amadou BA, il estime que la seule voie pour continuer l’excellent travail abattu par le président Macky SALL pour les futures générations, c’est à dire un pays ou il fait bon à vivre dans la paix et la stabilité dans une sous région troublée.

Sur des possibles retrouvailles entre les socialistes, M. DIOUF indique la condition sine qua none pour s’asseoir sur une même table. Ils doivent revenir à la maison du père qu’ils ont abandonné sans raison et en ce moment on pourra leur pardonner leurs erreurs de jeunesse En direction de l’échéance de 2024 Coumba Ndoffene DIOUF et ses amis comptent sillonner le département de Kaffrine pour prêcher la bonne parole afin que les électeurs puissent reconnaitre la bonne graine de l’ivraie.