Publié le 02/10/2017, par le journal Le Quotidien:

L’ancien ministre en charge du suivi du PSE, Abdoul Aziz Tall, qui a effectué sa passation de service avec son successeur , dans la discrétion, est contre le folklore. Dans une interview avec le journal Le Quotidien, ce dernier a indiqué qu’à l’avenir le président de la République devait interdire les passations de services aux allures de meeting politicien.

Certains politiciens devraient prendre l’exemple de Abdoul Aziz Tall et son successeur qui ont effectué leur passation de service dans la plus grande discrétion. Selon Abdoul Aziz Tall, la passation de service ne concerne que trois acteurs, à savoir : l’inspecteur général d’Etat qui supervise l’opération, l’autorité entrante et celle sortante. Donc ajoute t-il, “il ne s’aurait y avoir place à des manifestations de réjouissance aux allures de meeting politicien”.

A l’en croire, “ces pratiques sont mal perçues par la population qui les considèrent comme l’expression d’une forme d’arrogance, en plus de violer les principes fondamentaux qui gouvernent le fonctionnement d’une Administration publique, à savoir la neutralité, la mutabilité et l’égalité”. Abdoul Aziz Tall estime qu’à l’avenir, “le président de la République devait interdire formellement ce genre de manifestations qui polluent l’image de nos institutions“. Ce serait entre autres, une manière de traduire en actes une gouvernance sobre et vertueuse.