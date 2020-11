‘’Barça ou Barsaq’’ : Un réseau de passeurs démantelé

D’après nos informations, la Dite opération a permis le démantèlement d’un réseau de passeurs résidants entre Guet Ndar, Gandiole, Pikine 700 et Sowène dans la partie sud-ouest de la région. Six individus dont des capitaines, des recruteurs et le propriétaire de la pirogue sont arrêtés. L’enquête est en cours à la brigade territoriale de Saint-Louis.

Pour rappel, en une semaine au Sénégal 480 corps sans vie ont été retrouvés au large de ces côtes. Les chiffres sont fournis par l’Ong Alam Phone.