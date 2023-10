Pluies : Les prévisions de l’Anacim pour les prochaines 24 heures

Selon les prévisions de l’Anacim, plusieurs localités sénégalaises pourraient enregistrer des pluies allant de faibles à modérées d’ici les prochaines 24 heures.

« Au courant des prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses modérées à faibles sont attendues dans les régions Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba et Kédougou) avec de possibles extensions au Centre-sud (Koungheul, Nioro, Kaolack, Kaffrine, Fatick). Toutefois, d’autres événements pluvieux à caractère faible peuvent être notés à l’Est (Matam, Bakel) et au Centre (Louga, Linguère, Diourbel, Thiès et Dakar). Ailleurs, un temps nuageux à passagèrement nuageux sera de mise », annonce l’Anacim.

« Le temps chaud se maintiendra malgré la couverture nuageuse sur une bonne partie du territoire particulièrement à l’Est où des pics de températures diurnes de 43 °C seront enregistrées par endroits. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur variable et d’intensités faibles à modérées », ajoute l’Anacim dans son bulletin de ce lundi 09 octobre 2023.