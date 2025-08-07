Plan de redressement économique et social : l’Apr face à la presse ce jeudi

Les réactions se multiplient dans le paysage médiatique depuis la présentation du plan de redressement économique et social par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans ce contexte, l’Alliance Pour la République (APR), ancien parti au pouvoir, a annoncé une conférence de presse prévue ce jeudi après-midi.

Lors de cette rencontre avec les médias, les responsables de l’APR exposeront leur analyse et leur position officielle concernant le plan gouvernemental. Cette prise de parole intervient alors que le document continue de susciter débats et réactions diverses dans la classe politique et dans l’opinion publique.