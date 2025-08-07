Saint-Louis : le bureau du proviseur du lycée de Ndiawdoune cambriolé

Le bureau du proviseur du lycée de Ndiawdoune, situé à Saint-Louis (nord), a été cambriolé le weekend dernier. Une photocopieuse, une imprimante et un ventilateur ont été emportés.

Selon L’Observateur, des malfaiteurs ont profité de l’absence des élèves et des professeurs qui sont en vacances pour passer à l’acte. M. Ibrahima Ba, proviseur du lycée de Ndiawdoune, a révélé que le cambriolage a été constaté le mardi matin, vers 10 heures.

“A leur arrivée, ils ont constaté que la porte d’entrée du bloc administratif était défoncée, les cadenas étaient quant à eux retrouvés par terre et étaient cassés. Le proviseur poursuit en informant que des cisailles ont été utilisées pour casser les cadenas”, a expliqué M.Ba.

Les limiers de la Brigade de gendarmerie de Diama (Saint-Louis) ont été interpellés pour faire les constats d’usage. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur cette affaire.