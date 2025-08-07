Folie meurtrière à Koumpentoum : il tue sa femme pour un repas non préparé

Un simple déjeuner non prêt s’est transformé en tragédie sanglante à Sinthiou Boye, dans la commune de Kahène, département de Koumpentoum. Dimanche, un homme d’une quarantaine d’années, identifié sous les initiales S. Kâ, a sauvagement ôté la vie à son épouse, Mariama Bâ, à coups de hache, selon les informations rapportées par L’Observateur.

De retour des champs et irrité de ne pas trouver de nourriture à son arrivée, l’homme aurait violemment reproché à sa femme de n’avoir rien cuisiné. La dispute a dégénéré. Aveuglé par la colère, il lui aurait asséné plusieurs coups à la tête avant de l’abandonner dans une mare de sang. La victime, gravement atteinte, a succombé à ses blessures pendant son évacuation vers le poste de santé local.

L’assassin présumé a tenté de prendre la fuite vers la Gambie, mais a été rapidement appréhendé par la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, alertée par les voisins. Placé en garde à vue, S. Kâ a été déféré au parquet de Tambacounda. Quant au corps sans vie de Mariama Bâ, il a été transporté à l’hôpital régional pour une autopsie