Deux commerçants, Diallo Kane S. et Khadim B., ont été déférés au parquet de Pikine/Guédiawaye ce mercredi, suite à une plainte pour chantage et diffusion de données intimes déposée par Aïssatou K., une femme de ménage résidant à Pikine. Les deux hommes sont accusés d’avoir tenté d’extorquer des images intimes à la plaignante, la menaçant de diffuser des photos compromettantes la concernant.

Des commerçants face à la justice

Diallo Kane S. et Khadim B. sont poursuivis pour chantage, menaces, diffusion illicite de données personnelles et incitation à la débauche. Face aux enquêteurs, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, après avoir été confondus grâce aux preuves fournies par Aïssatou K.

Une affaire de chantage aux images intimes

Selon les informations recueillies, les deux commerçants auraient exercé des pressions sur la victime afin d’obtenir des photos à caractère intime. Ils menaçaient de divulguer en ligne des clichés compromettants d’Aïssatou K. si elle refusait de céder à leurs exigences.