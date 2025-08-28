Naufrage d’une pirogue de migrants en Mauritanie : plusieurs corps rejetés par la mer, dont des Sénégalais

Un nouveau drame de l’émigration irrégulière s’est produit ce mercredi 27 août 2025 au large des côtes mauritaniennes, au nord de Tanit. Une pirogue partie de Gambie et transportant une centaine de migrants en direction des îles Canaries a chaviré.

Selon des sources concordantes, seuls 17 rescapés ont pu être secourus par les gardes-côtes mauritaniens. La mer a rejeté plusieurs corps sans vie sur les plages de la zone du naufrage.

Parmi les victimes, des Sénégalais ont été identifiés. Dans une vidéo prise par des sénégalais en Mauritanie, dont Dakaractu a visionné une carte d’identité retrouvée sur une dépouille portant le nom de Mame Bara Ndiaye, originaire de Touba, Guédé Bousso. Des papiers comportant des numéros de téléphone de sa famille ont également été découverts. Plusieurs corps de migrants ont été récupérés par les autorités mauritaniennes, dans la zone où a eu lieu le naufrage.

Les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants, mais le bilan risque de s’alourdir.