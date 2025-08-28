Transparence budgétaire : le FMI confirme les chiffres réels de la dette du Sénégal (Par Magued Wade)

Lors de son accession à la magistrature suprême, le Président avait commandé des audits qui ont relevé une falsification des chiffres de la dette, transmise par l’ancien régime au FMI.

Ce discours de sincérité et de vérité, né du tryptique Djoub Djoubal Djoubanti, avait provoqué une levée de boucliers de l’opposition. Au lieu de se féliciter de cette nouvelle posture de nos dirigeants, les experts du FMI avaient exprimé une mine dubitative. Il s’ensuivit “l’abaissement de la note souveraine” de notre pays par des agences de notation comme Standard & Poor’s (S&P) et Moody’s en 2025, dû à la découverte de déficits budgétaires et d’un niveau de dette publique bien plus élevés qu’estimé initialement.

Toutefois, l’engagement de notre pays en faveur de la vérité et la diffusion des nouvelles données sur la dette s’inscrivent dans une dynamique de transparence budgétaire.

Le gouvernement, fort de son argumentaire basé sur les vrais chiffres de la dette, a néanmoins poursuivi ses relations avec le FMI.

Aujourd’hui, à l’issue de sa mission, le FMI s’associe à l’État pour confirmer la véracité des données sur les déficits budgétaires et la dette réelle.

Le Président de la République avait déclaré qu’il ne débuterait pas son mandat sur le mensonge et qu’il tiendrait aux Sénégalais un discours de vérité.

Notre pays sort auréolé suite à la mission du FMI, ce qui augure une reprise de nos relations avec les institutions de Bretton Woods et, dans un sens plus large, avec les partenaires financiers internationaux.

Mr Wade Magued Doyen