Perturbations des établissements sanitaires : And Gueusseum maintient la cadence

Un 5ème plan d’action qui couvre la période du 16 avril au 07 mai 2022 a été annoncé hier, mardi 19 avril, par l’alliance And Gueusseum au cours d’un point de presse. Pour contraindre le gouvernement à satisfaire leur plateforme revendicative, les camarades de Mballo Dia Thiam ont programmé deux séances de grève de 72h dont l’une à partir du 20 au 22 avril courant.

Depuis quelques mois, le secteur de la santé est en ébullition avec des grèves répétées. Une manière pour les syndicalistes d’exprimer leur désaccord face au système de rémunération des agents de l’Etat et à leur plan de carrière. Un système qui tourne en défaveur des agents de la santé, selon eux. En point de presse hier, mardi 19 avril à Dakar, l’alliance And Gueusseum a réitéré les raisons de sa radicalisation.

Pour les camarades de Mballo Dia Thiam, c’est en désespoir de cause face aux atermoiements du gouvernement à l’issue de l’évaluation de son 4ème plan d’actions, qu’And Gueusseum a décidé de poursuivre résolument la lutte en déclinant le 5ème plan d’action. « La promesse de signer le protocole d’accords gouvernement-And Gueusseum n’a pas eu lieu encore moins des négociations sur le système de rémunération», a fait savoir M.Thiam.

Et de poursuivre : « paradoxalement, le gouvernement nous invite le 12 avril dernier, les mains vides et nous parle encore d’une séance d’enregistrement de revendications en promettant une énième réunion dans une dizaine de jours pour des propositions financières à négocier, ainsi la conclusion de manœuvres dilatoires du gouvernement se justifie ». Ce 5ème plan d’action sera marqué par un boycott des activités de formation, de supervision et des réunions de coordination ainsi que la poursuite de la rétention des informations sanitaires et sociales qui ont démarré depuis le 16 avril dernier et qui vont se poursuivre jusqu’au 07 mai prochain. Deux séances de grèves avec seulement le respect des urgences seront observées à partir du 20 jusqu’au 22 avril et du 04 au 06 mai prochain.

A travers ce plan d’action, l’Alliance And Gueusseum s’oppose à la démarche du gouvernement sur les nominations aux différents postes de l’action sociale. « Tout en reconnaissant à l’autorité la prérogative de nommer, il n’en demeure pas moins que l’action sociale est entité d’égale dignité et complémentaire à la santé dans un ministère de la Santé et de l’action sociale » a renseigné M. Thiam. Et de poursuivre : « il est inconcevable parce qu’incompréhensible de nommer à tous les niveaux de la chaine de responsabilité des cadres n’ayant pas le profil du poste et dont certains ont fini de montrer leur limites objectives en termes de management, au détriment des cadres du sérail, toujours frustrés de ne point connaitre de promotion interne ».

Pour And Gueusseum, l’action sociale doit revenir aux travailleurs de l’action sociale, pour non seulement le parallélisme des formes mais aussi pour le respect du changement de paradigme. Pour détailler leur propos, Mballo Dia Thiam a aussi renseigné : « la conseillère technique de l’action sociale du cabinet, la directrice générale de l’action sociale, le directeur de l’Ecole nationale des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Entss), le nouveau directeur de l’action médico-sociale ne sont pas des travailleurs sociaux ».

Sud Quotidien