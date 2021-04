Perquisition à Dahai Co Sarl: De troublantes factures saisies, le colis chinois atterrit à Rebeuss

iGFM – (Dakar) Une perquisition a été faite au siège de Dahai Co, dans le cadre de l’affaire des médicaments non autorisés à la vente où des factures troublantes ont été saisies.

La liste des structures publiques et privées qui se « servaient » auprès de Dahai Co alors que la société agissait dans l’illégalité absolue.

Après Dopro pharma biomedic, l’administrateur des greffes jette le trouble sur l’existence légale de Dahai Co.

Après la perquisition et la saisie de nombreuses et nébuleuses facteurs, les mis en cause sont placés sous mandat de dépôt ce jeudi.