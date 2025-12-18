La passation de service entre le ministre de l’Éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy, et le ministre des Infrastructures, M. Déthié Fall, s’est tenue ce jour, marquant un tournant important dans la gouvernance du secteur éducatif et des équipements publics.À l’issue de cette cérémonie officielle, il a été acté le transfert de la Direction des constructions scolaires du ministère de l’Éducation nationale vers le ministère des infrastructures

Cette décision vise à renforcer l’efficacité, la coordination et la qualité de la réalisation des infrastructures scolaires à l’échelle nationale.Le rattachement de la Direction des constructions scolaires au ministère des Infrastructures s’inscrit dans une volonté des autorités de centraliser la gestion des ouvrages publics, en s’appuyant sur l’expertise technique et l’expérience de ce département dirigé par Déthié Fall dans la conduite de grands projets structurants.

Cette passation de service entre Moustapha Mamba Guirassy et Déthié Fall ouvre ainsi une nouvelle phase dans la gestion des constructions scolaires, au service d’un système éducatif plus performant et plus inclusif.