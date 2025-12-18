Cité Batrain: Les raisons de la destruction de la maison de Madiambal Diagne enfin dévoilées

Le dimanche 14 décembre 2025 restera un jour mémorable pour le journaliste et homme d’affaire Madiambal Diagne. Des images largement partagées à travers les réseaux sociaux et montrant des bulldozers entrain de démolir la maison située à la cité Batrain et appartenant au directeur de Avenir communication réfugié actuellement en France et visé par une procédure d’extradition, ont suscité beaucoup d’interrogations sur la vraie raison qui se cache derrière cette destruction.

Toutefois, des sources proches du dossier ont révélé que la décision de destruction émane du propriétaire de l’immeuble, Madiambal Diagne qui a pris la décision de faire démolir sa résidence. Cette mesure radicale vise à mettre un terme à un conflit sur une assiette foncière entre le sieur Diagne et son voisin.

Pour rappel, la construction de ladite maison avait été réalisée par erreur sur une parcelle appartenant à un voisin avec lequel Madiambal Diagne partageait un terrain mitoyen. L’identification de l’erreur constatée sur la parcelle et les tentatives de règlement à l’amiable engagées afin de trouver un compromis n’ont pas suffi pour taire le différend. Le propriétaire du terrain concerné a refusé toute entente et revu ses exigences à la hausse.

L’échec des démarches engagées ont ainsi poussé Madiambal Diagne à détruire le bâtiment pour restituer le terrain à son propriétaire dans son état initial.