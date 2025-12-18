Affaire Softcare: Les pharmaciens inspecteurs brisent le silence et dénoncent un…

L’équipe des pharmaciens inspecteurs de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) est sortie de sa réserve à travers un communiqué officiel pour apporter des clarifications sur l’inspection menée au sein de l’usine Softcare SN Company Limited.

Dans leur déclaration, les inspecteurs indiquent que le communiqué n° MSHP/ARP/DG/CELCOM, daté du 16 décembre 2025 et relatif à la société Softcare, ne reflète pas fidèlement la réalité des constats issus de l’inspection de suivi effectuée sur le site de production. Les pharmaciens inspecteurs précisent qu’à la date du 16 décembre 2025, une mission d’inspection conjointe, dirigée par le Directeur de l’Inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances (DISV), était en cours sur le site de Softcare, en collaboration avec la Gendarmerie nationale.

À ce stade, le rapport de mission n’était ni finalisé, ni clôturé, encore moins soumis à la Direction générale pour transmission à l’entreprise concernée. Les inspecteurs estiment donc que le communiqué diffusé à cette date ne pouvait en aucun cas préjuger du contenu du rapport officiel. Contrairement aux affirmations relayées dans le communiqué contesté, les inspecteurs soulignent que le rapport technique officiel, signé et transmis après examen des dossiers, visite des locaux et entretiens avec les responsables de Softcare, confirme sans ambiguïté les non-conformités relevées lors de l’inspection précédente. Parmi les manquements notés figure notamment la présence de matières premières périmées dans le processus de fabrication de couches et serviettes hygiéniques destinées à la population, un fait jugé préoccupant pour la santé publique.

Face à cette situation, les pharmaciens inspecteurs rappellent que seuls les rapports techniques validés par la DISV compétente font foi devant la loi et servent de base à l’évaluation de la conformité des établissements pharmaceutiques. En conséquence, ils confirment que le retrait des produits Softcare du marché reste en vigueur, et ce, jusqu’à la mise en conformité complète de l’usine.

En conclusion, l’équipe des pharmaciens inspecteurs renouvelle son engagement ferme en faveur de la protection de la santé publique, du respect strict des exigences réglementaires et de la rigueur scientifique dans l’exercice de ses missions.