L’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, Emmanuel Mthethwa, est mort. Le corps du diplomate de 58 ans a été retrouvé au pied de l’hôtel Hyatt Regency, au niveau de la porte Maillot, dans le 17e arrondissement de la capitale, confirme le parquet de Paris au “Figaro”. Il se serait défenestré.

Le parquet précise qu’Emmanuel Mthethwa, avait réservé «une chambre au 22e étage» de cet hôtel 4 étoiles, dont la fenêtre sécurisée y a été forcée. Son épouse avait signalé sa disparition la veille, après avoir reçu un message «inquiétant» de sa part dans la soirée.

Une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).